عشائر البرماوي تجدد البيعة للقائد وتدعو لرص الصفوف أمام تصريحات المأزوم نتنياهو

بسم الله الرحمن الرحيم. (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ). بيان صادر عن ديوان عشائر البرماوي في المملكه الاردنيه الهاشميه.

وطنا اليوم:أن الاردن باذن الله ثم بفضل القياده الهاشميه ووعي الاردنيين ويقظة جيشنا العربي واجهزتنا الامنيه وتظافر الجهود اعدادا وعده وعيون ساهرة على الوطن والمواطن و لما يتربص بنا العدو الصهيوني من تطاول واحلام هيستريه حاقده وعنصريه على امتنا وعلى راسهم هذا الصهيوني نتن ياهوا ومن وارئه المتطرفين وحكومتهم العنصريه حيث لم يتناسوا هزائمهم بعد ان ذاقوا الهوان في معارك الرجوله والشرف من معارك سنة ثمان واربعين ومرورا بالكرامه من جيشنا المقدام بقيادة الهاشميين وحروب العرب معهم ماض وحاضر حيث اذاقتهم المقاومه في فلسطين وغزه الوان الذل مع ماتكبده اهل غزه و المقاومه من شهداء ومدنيين قتلوا ظلما وعدوانا اللهم تقبلهم في الشهداء وتدمير لمقدراتهم الا انه جهاد لرد هذا العدو الصهيوني فكانت الدائره عليهم وباذن الله بعد تفكك جبهتهم الداخليه وضرب جيشهم واقتصادهم وتعريتهم امام العالم يحاولوا تسويق احلامهم التلمودية باسرائيل الكبرى نقول وبفم كل الاردنيين ووراء الملك عبد الله ومؤيدين وخلف قيادتنا الهاشميه خسئتم وخاب ظنكم ولتستفيقوا من احلامكم ان في الاردن رجالا وبامة العرب الخير الى يوم القيامه يحبون الوطن والمقدسات ويحبون الموت كما تحبون الحياه وهذه بلاد الشام محفوظه وبلاد رباط الى يوم القيامه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبونً. رئيس ديوان عشائر البرماوي ابو عبد الله