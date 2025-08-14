منظمات أجنبية تحذر: قواعد الاحتلال الجديدة تمنع وصول المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، في رسالة مشتركة نشرت الخميس، من أن قواعد الاحتلال الجديدة المنظمة لعمل المساعدات الأجنبية تُستخدم لرفض طلبات إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الملحة للغذاء والدواء والحماية المدنية.

وأوضحت الرسالة أن سلطات الاحتلال رفضت طلبات عشرات المنظمات لإدخال مواد منقذة للحياة، معتبرة أن هذه المنظمات “غير مخوّلة لتسليم المساعدات”.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة أوكسفام وأطباء بلا حدود، حيث تم رفض 60 طلبًا على الأقل خلال شهر تموز/يوليو فقط.

وكانت حكومة الاحتلال قد أصدرت في مارس/آذار مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات الأجنبية، تشمل شروط التسجيل والإجراءات المتعلقة برفض الطلبات أو إلغاء تسجيل المنظمات إذا اعتبرت أن نشاطاتها تنكر الطابع الديمقراطي للاحتلال أو تروّج لحملات نزع الشرعية.

من جانبها، قالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة “كير” في غزة، إن القيود المفروضة تمنع إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أن المدنيين يتركون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجونها بشكل عاجل، مشيرة إلى أن المنظمة لم تتمكن من توصيل أي مساعدات منذ فرض الاحتلال حصارًا جزئيًا على القطاع في مارس/آذار