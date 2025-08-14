بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أطباء بلا حدود: 40 وفاة بالكوليرا في دارفور خلال أسبوع

18 ثانية ago
أطباء بلا حدود: 40 وفاة بالكوليرا في دارفور خلال أسبوع

وطنا اليوم:أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخميس أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة دارفور في السودان، في ظل أسوأ تفشٍّ للمرض في البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عامين.
وقالت المنظمة في بيان “بالإضافة إلى حرب شاملة، يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشٍّ للكوليرا تشهده البلاد منذ سنوات”. وأضافت “في منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2300 مريض، وسجّلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:11

الشعراء تكتب : رسالة ولاء وتأييد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه العشائر الأردنية كافة والفعاليات الشعبية للملك

10:10

يويفا يرفع صوت غزة في السوبر الأوروبي: أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين

09:59

واشنطن تعلق بعض العقوبات على موسكو مؤقتاً

09:51

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من الجمعة لتعود الأجواء المعتدلة الأحد

09:42

الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد

09:39

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: النفير العام واجبنا… الأردن لا ينتظر بيانات قبلية!

09:38

العميد المتقاعد باسم الحموري وزوجته يهنئان إبنتهما بمناسبة مناقشة أطروحة الدكتوراه

09:37

“الهدف موقعي” .. من خضر شكري إلى كل أردني… رسالة رصاص في وجه النتن ياهو

09:36

لا خوف على وطن قائده الملك عبدالله الثاني

09:35

النصائح العشر إلى مدير عام الضمان الاجتماعي الجديد

09:34

كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومعادلة الإصلاح الشامل (الحلقة الثانية)

09:32

مواجهة الحلم الصهيوني بتماسك جبهتنا الداخلية

وفيات
الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025