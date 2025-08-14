بنك القاهرة عمان
واشنطن تعلق بعض العقوبات على موسكو مؤقتاً

14 ثانية ago
وطنا اليوم:أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، ترخيصاً يعلق مؤقتاً بعض العقوبات المفروضة على روسيا، مما يمهد الطريق لعقد الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة إن الإعفاء يشمل المعاملات التي تعد في العادة ضرورية ومترتبة على حضور أو دعم الاجتماعات التي تعقد في ولاية ألاسكا بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاتحاد الروسي
وأضافت الإدارة أن فترة التعليق ستظل سارية حتى 20 أغسطس (آب).
وتفرض واشنطن منذ سنوات مجموعة واسعة من العقوبات على مسؤولين وشركات روسية، خاصة بسبب حرب موسكو العدوانية ضد أوكرانيا، وهي إجراءات كان من الممكن أن تعيق سفر المعنيين بالمحادثات إلى ألاسكا.
وأوضحت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية أنه لن يتم الإفراج عن أي أصول مجمدة، ولم يحدد الترخيص الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإعفاء.


