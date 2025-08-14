سموتريتش يقر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

وطنا اليوم:أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء-الخميس، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن المضي قدماً في خطة لبناء 3401 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 بمستوطنة “معاليه أدوميم” قرب مدينة القدس، وذلك بعد توقف دام 20 عاماً، رغم الانتقادات والضغوط الدولية التي طالبت بوقف البناء في المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر.

ونقلت القناة 12 عن سموتريتش قوله إنه سيصدّق على المشروع اليوم الخميس، مشيراً إلى أن المشروع “يلغي فكرة الدولة الفلسطينية” ويأتي ضمن “خطة السيادة الفعلية” التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، مؤكّداً أن المخطط سيربط “معاليه أدوميم” بالقدس ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية.

من جانبه، وصف رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي هائل” للاستيطان، ودعا الحكومة إلى تطبيق السيادة الكاملة على الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية.

وبحسب القناة، فإن الخطة تربط فعلياً “معاليه أدوميم” بالقدس وتنفذ في منطقة توصف بأنها استراتيجية وقد تؤثر بأي تسوية سياسية مستقبلية. ويشمل المشروع أيضاً إضافة حي “زيبور ميدبار” الذي يضم 3515 وحدة سكنية جديدة، ما من شأنه مضاعفة عدد سكان المدينة وجذب نحو 35 ألف مستوطن جديد في السنوات المقبلة.

وفي مارس/آذار الماضي، صدّق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على إنشاء طريق مخصص للفلسطينيين جنوب منطقة E1، في خطوة تُمهّد لتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني وربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس مستقبلًا. ويهدف الطريق إلى ربط القرى الفلسطينية شمال الضفة بجنوبها، مع تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيدًا عن الشارع رقم 1، ليُخصَّص بشكل شبه كامل للمستوطنين واليهود بين القدس و”معاليه أدوميم”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن “الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة E1، التي ستصل المستوطنات القائمة على أرض القدس الشرقيَّة بمستوطنة معاليه أدوميم، ستمنع قيام دولة فلسطينيَّة قابلة للحياة بشكل نهائي، وستفتح صفحة جديدة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستكون لها بكل تأكيد تداعيات على المستويين، الإقليمي والدولي”. ولفتت إلى أن “هذا البناء الاستيطاني بهذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين، حيث دعت الأمم المتحدة بكل أجهزتها إلى اتخاذ التدابير القانونيَّة والسياسيَّة كافة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إغلاق كل الآفاق السياسيَّة وتدمير آمال حل الدولتين”.