توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق فعالية (Expo C8) 2025

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجالي الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة، وقع كل من المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، وشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة / سوفكس الأردن، اتفاقية تعاون لإطلاق فعالية (Expo C8) 2025، المقرر عقدها خلال الربع الأخير من العام الحالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت.

جرى توقيع الاتفاقية في الثاني من تموز 2025، حيث وقّعها عن المركز الوطني للأمن السيبراني الأستاذ الدكتور أحمد حياصات، رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، وعن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) وشركة سوفكس الأردن اللواء المهندس المتقاعد أيمن البطران، مدير المركز ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتعد 2025Expo C8 منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، تهدف إلى ترسيخ موقع الأردن كمحور رئيسي للابتكار والتطوير في هذا المجال، من خلال جمع صنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات التقنية، لمناقشة أحدث الاتجاهات واستعراض حلول مبتكرة ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة والريادة الرقمية.

وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في الأردن من حيث التخصص والتنوع في أنشطتها المصاحبة، إذ تجمع مجموعة من الفعاليات المتميزة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل.

من أبرز هذه الفعاليات Dot Cyber Summit في نسختها الثالثة، والتي تتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأمن السيبراني والأكاديميين وصناع القرار، بهدف الاطلاع على أحدث التطورات ومناقشة التهديدات التي تواجه القطاعات الحيوية والبنى التحتية، والعمل على توحيد الجهود الإقليمية للتصدي لها والحد من مخاطرها.

كما تستضيف الفعالية مسابقة أرميثون للأمن السيبراني والتشفير في نسختها الثالثة، بمشاركة أكثر من 25 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بينهم ولأول مرة فرق من أوروبا وأمريكا الجنوبية، يتنافسون في تحديات نوعية تشمل الطائرات بدون طيار (Drones)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة السحابية (Cloud)، والثغرات الأمنية (PWN)، والإخفاء الرقمي (Steganography).

ويشارك كذلك معرض AIDTSEC في نسخته الثالثة، الذي يجمع تحت سقف واحد شركات تكنولوجية عالمية وإقليمية، ومراكز أبحاث، وشركات ناشئة، لعرض أحدث المنتجات والحلول الرقمية، وربط مزوّدي الخدمة بالعارضين والمستخدمين النهائيين، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي.

وتتضمن الفعالية أيضاً جلسات محاكاة TableTop Exercise (TTX) لتعزيز الجاهزية الوطنية في التصدي للهجمات الرقمية، إضافة إلى مسابقة Live Hacking التي تستعرض أحدث تقنيات الهجوم والدفاع السيبراني، بمشاركة خبراء في القرصنة الأخلاقية.

وانطلاقاً من أهمية دعم المشاريع الصغيرة والريادية في مجال الأمن السيبراني، خصصت C8 Expo 2025 مساحة الابتكار Shark Tank لعرض الأفكار الريادية أمام المستثمرين وصناديق التمويل، بما يتيح فرصاً جديدة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية العمل التشاركي لتنظيم حدث استثنائي يعكس مكانة الأردن المتقدمة على خارطة التكنولوجيا والأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً