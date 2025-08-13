البدور يُصدم بالوضع التعبان في مستشفى الأمير فيصل

وطنا اليوم:علم أن وزير الصحة د ابراهيم البدور كان مستاءً جدًا مما شاهده خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها لمستشفى الأمير فيصل بن الحسين في الرصيفة صباح اليوم الأربعاء ، حيث وصف الوضع فيه بـ “التعبان جدا”.

ومن الملاحظات، فقد شاهد الوزير طبيبًا في المستشفى “اختصاصي” يرتدي ملابس رياضية أثناء عمله، كما وأنه في الجيم، ويضع في عنقه “علاقة ” لجهاز تدخين (فيب )، في وقت يعُالج فيه المرضى.

الوزير البدور أبدى استياءً شديدًا من هذا التصرف ، الذي يتعارض مع الأنظمة والتعليمات التي وضعتها وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن الوزير سيقوم باتخاذ إجراءً إداريًا صارمًا ،على ما اعتبره تجاوزات واضحة.

واطلع الوزير البدور، على أقسام الطوارئ والعيادات والعمليات والعناية الحثيثة وغيرها من المرافق.

ودوّن البدور عدداً من الملاحظات التي تعهّد بمتابعتها في زيارة لاحقة ستكون أيضاً بشكل مفاجئ