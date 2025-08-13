الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي على الإطلاق بواقع 4810 ميغا واط

وطنا اليوم:أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأربعاء، عن تسجيل أعلى حمل كهربائي في تاريخ الأردن، حيث تخطى الحمل الكهربائي 4810 ميغا واط لغاية الساعة 7 مساء، نتيجة الأحوال الجوية غير المسبوقة التي يمر بها الأردن.

وسجلت مساء الثلاثاء، ارتفاعا في الحمل الكهربائي؛ وصل إلى 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38.

وقال البطاينة،، إنّ تسجيل الحمل الكهربائي المرتفع أدى إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة تتجاوز الـ 20% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن النظام الكهربائي في الأردن يتمتع بموثوقية وأداء عال، حيث تتراوح القدرات التوليدية لمحطات الطاقة التقليدية بين 4300 إلى 4500 ميغا واط خلال فصلي الصيف والشتاء، وذلك بحسب درجات الحرارة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على القدرة التوليدية، مما يقلل من استجابة الوحدات التوليدية، موضحا أن الشركة تعمل بشكل دوري على صيانة الوحدات التوليدية لضمان استمرارية الخدمة، كما يتم تعزيز النظام الكهربائي بخطوط الربط الكهربائي، ومنها خط الربط المصري الذي يتيح استجرار طاقة تصل إلى 400 ميغا واط.

فيما يتعلق بفترة الذروة، دعا البطاينة شركات توزيع الكهرباء إلى الحفاظ على الحد الأدنى من إنارة الشوارع لتخفيف الضغط على النظام الكهربائي، في محاولة لتغطية النقص الناجم عن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال هذه الفترة.

وبين أن المملكة وصلت إلى مرحلة ارتفاع غير مسبوق في أحمال الكهرباء، مؤكدا أن نجاح منظومة الكهرباء الوطنية يعتمد على تعاون الجميع، وأن كل مساهمة في ترشيد الاستهلاك تُحدث فرقا حقيقيا في استقرار الشبكة وتجنب حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن محطة رصد العقبة سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة حتى الساعة السادسة مساءً، حيث بلغت 49.6 درجة مئوية، تلتها محطة دير علا بـ47.9 درجة مئوية.