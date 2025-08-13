أمطار وسيول في محافظة معان وتحذيرات للسائقين على الطرق الصحراوية

وطنا اليوم:شهدت محافظة معان هطول أمطار متوسطة في منطقة المريغة، بينما جرت سيول في منطقة المحمدية، ما أدى إلى تدفق المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تأثرت مناطق الهاشمية والحسينية والطرق الصحراوية المحيطة بها بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية وزيادة مخاطر القيادة في هذه المناطق.

ودعت إدارة السير ودائرة الأرصاد الجوية جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بسرعة منخفضة أثناء القيادة، والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية لتجنب المخاطر المحتملة