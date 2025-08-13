بنك القاهرة عمان
العقبة تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا للحرارة بلغ 49.6 مئوية

20 ثانية ago
العقبة تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا للحرارة بلغ 49.6 مئوية

وطنا اليوم:سجّلت محطة مطار الملك حسين في العقبة اليوم الأربعاء 13 آب 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة العظمى بلغ 49.6°م، متجاوزة الرقم السابق البالغ 48.5°م والمسجّل عام 2020، بحسب ما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.
كما سجّلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي اليوم، درجة حرارة عظمى بلغت 44.6°م، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 44.4°م والمسجّل عام 2023.


