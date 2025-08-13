تخريج 17 ألف طالبة حافظة للقرآن الكريم في الزرقاء تحت شعار يد بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد

وطنا اليوم:برعاية وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وإشراف قسم الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمحافظة الزرقاء، وبمتابعة رئيسة القسم حنان إبراهيم المعايطة، انطلقت الأربعاء فعاليات تخريج 17 ألف طالبة من مختلف مدارس المحافظة ونواحيها، من الصف الأول الأساسي وحتى المرحلة الثانوية، بعد إتمام حفظهن للقرآن الكريم.

وجاءت فعاليات هذا العام تحت شعار “يد بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد”، في رسالة توعوية تواكب الجهود الوطنية لحماية المجتمع من هذه الآفة، وتعزيز دور القيم الدينية في تحصين النشء.

وتستمر الاحتفالات لمدة أسبوع كامل، يتم خلالها تكريم الحافظات وتسليمهن شهادات معتمدة، وسط أجواء احتفالية وإيمانية، تعكس اهتمام الوزارة برعاية برامج تحفيظ القرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الصاعدة على الالتزام بالقيم الإسلامية السمحة.

وأكدت المعايطة أن هذا الإنجاز ثمرة جهود المحفظين والمحفظات والتعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن عدد الحافظات لهذا العام يُعد من الأعلى على مستوى المملكة في السنوات الأخيرة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية حفظ القرآن الكريم ونشره بين الأجيال الجديدة.