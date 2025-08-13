توزيع الكهرباء تؤجل تشغيل إنارة الشوارع الفرعية للتخفيف من الأحمال

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الأربعاء، تأجيل تشغيل وحدات إنارة الشوارع الفرعية في عدد من البلدات، وذلك حتى انتهاء فترة الذروة، بهدف التخفيف من الأحمال الكهربائية على الشبكة.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المحافظة على استمرارية التيار الكهربائي وضمان ديمومة تزويد المشتركين بالخدمة، معربة عن أسفها للمشتركين نتيجة هذا التأجيل، ومقدّرة تفهمهم للتدابير المؤقتة التي تفرضها الظروف الحالية.

المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، شدد أن ترشيد الاستهلاك يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ما يضمن استمرار تزويد الكهرباء للمستشفيات، ومراكز الصحة، والدفاع المدني، وكافة المرافق الحيوية التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.

وسجلت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مساء الثلاثاء، ارتفاعا في الحمل الكهربائي؛ ليصل إلى 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38، في ظل موجة الحر التي تشهدها المملكة.وبذلك، يسجّل “أقصى حمل” كهربائي في تاريخ الأردن.

وكانت الشركة قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

وكانت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، قد أكدّت أن الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى فصل التيار الكهربائي عن المشتركين لتخفيف الأحمال، رغم الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.