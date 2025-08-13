بنك القاهرة عمان
القبض على 27 شخصا بقضايا ترويج وتهريب وتجارة المخدرات

30 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا خلال الأسبوع الحالي حملات أمنيّة على تجّار ومروجين ومطلوبين بقضايا المخدرات في وسط وجنوب العاصمة، حيث أفضت الحملة الأولى وسط العاصمة ( جبل التاج ) عن إلقاء القبض على ثمانية أشخاص وضُبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة الثانية في مناطق جنوب العاصمة على تسعة أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.
وفي قضايا التهريب تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا، منها اثنتان في معبر جابر الحدودي، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة هناك إلقاء القبض على شخص قادم للمملكة وبحوزته مجموعة من الصناديق، التي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبّة مخدرة كان ينوي إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار مرة أخرى .
وفي القضية الثانية أُلقي القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 15 ألف حبّة مخدرة إلى المملكة بعد أنْ جرى تفتيش إحدى المركبات القادمة عبر حدود جابر ليُعثر على المواد المخدرة في مخبأ سرّي في أحد أجزاء المركبة .
وفي قضية التهريب الثالثة أُلقي القبض في العاصمة على ثلاثة أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بتجهيز كمية من المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرى تحديد المركبة والتي عثر داخلها بعد تفتيشها على 7 آلاف حبة مخدرة .
وفي قضايا الاتجار والتهريب أُلقي القبض في محافظة العقبة على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش وسلاح ناري ، فيما أُلقي القبض شرق العاصمة على مروجين اثنين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش ، ومروج آخر أيضا شرق العاصمة وبحوزته 4 كفوف حشيش


