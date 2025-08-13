بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

14 ثانية ago
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاربعاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، حيث شارك في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حملت على متنها نحو (79) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (153) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة (331) إنزالاً، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني ما يقارب (765) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
يذكر أن الطائرات الأردنية حملت اليوم مساعدات مقدمة من الحكومة الكندية في خطوة تعكس استجابة الدول الشقيقة والصديقة لجهود المملكة في مساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:35

عبيدات يفوز بثقة الملك

17:17

امام مجلس التعليم العالي..كليات الطب في الجامعات الأردنية قادرة… فلماذا نضيّق عليها؟

16:51

دائرة الأراضي تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

16:46

توقّف محطّات الترخيص المسائية عن تقديم خدماتها الخميس

16:42

كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: الهوية الوطنية الأردنية في ظل التعدد والتحديات (الحلقة الثانية)

16:22

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة

16:20

الأردن يدين تصريحات نتنياهو : تصعيد استفزازي خطير وتهديد لسيادة الدول

16:16

صدور الإرادة الملكيّة بالتجديد لرئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات

16:08

إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

16:02

الحكومة تسترد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب لتوسيع النقاش حولها

15:58

الخشمان : هناك اعتداءً مباشر على أموال بلدية الزرقاء

15:52

4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

وفيات
الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025