الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاربعاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، حيث شارك في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حملت على متنها نحو (79) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (153) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة (331) إنزالاً، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني ما يقارب (765) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

يذكر أن الطائرات الأردنية حملت اليوم مساعدات مقدمة من الحكومة الكندية في خطوة تعكس استجابة الدول الشقيقة والصديقة لجهود المملكة في مساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة