عبيدات يفوز بثقة الملك

وطنا اليوم – صدرت مساء الأربعاء الإرادة الملكيّة السّامية بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيسًا للجامعة الأردنيّة لمدة أربع سنوات، في خطوة تعكس الثقة الراسخة بالكفاءات الوطنية والقيادات الأكاديمية القادرة على إحداث التغيير الإيجابي.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، قدّم الدكتور عبيدات نموذجًا يُحتذى في إدارة الجامعة، عبر قيادة حكيمة وقرارات جريئة وإرادة لا تعرف التراجع، ما جعل الجامعة الأردنية أكثر حضورًا في المحافل الدولية، وأكثر تأثيرًا في ميادين البحث العلمي والتعليم، وأكثر التزامًا بقيم الانفتاح والتنوير. وقد انعكس ذلك على تعزيز موقعها الريادي بين الجامعات ومواصلة تقدمها بثقة في مؤشرات التميّز الأكاديمي.

ويأتي هذا القرار في ظل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع التعليم العالي في صميم أولويات الدولة، بما يمكّن الجامعة الأردنية من المضي بثبات نحو آفاق أرحب من التطوير والابتكار، لتبقى كما عهدها الأردنيون، منارة للعلم والفكر، وركنًا راسخًا من أركان الدولة الأردنية الحديثة.

هذه الثقة الملكية الغالية تمثل حافزًا ومسؤولية كبرى لمواصلة العمل على الارتقاء بالجامعة الأردنية كصرح وطني مهم،