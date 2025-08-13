بنك القاهرة عمان
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة

15 ثانية ago
وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/83، الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية المتواصلة في ظل استمرار الحرب على القطاع.
وأكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/83، أن الطواقم الطبية اتخذت جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لبدء العمل واستقبال مختلف الحالات والإصابات، مضيفًا أن المستشفى سيواصل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأشقاء في القطاع، من خلال مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية القادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 عادت إلى أرض الوطن بعد أن تعاملت مع (59056 ) مراجعا، وأجرت (93) عملية جراحية كبرى وصغرى، فيما قدمت المستشفيات ما يقارب (257793) خدمة طبية منذ بدء الحرب على غزة بتاريخ 7 تشرين الأول 2023


