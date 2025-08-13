بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

صدور الإرادة الملكيّة بالتجديد لرئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات

57 ثانية ago
صدور الإرادة الملكيّة بالتجديد لرئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات

وطنا اليوم:صدرت مساء اليوم الأربعاء الإرادة الملكيّة السّامية بتجديد تعيين الأستاذ الدّكتور نذير مفلح محمّد عبيدات رئيسًا للجامعةِ الأردنيّة لمدّة أربع سنوات، في قرارٍ يُجسّد الثقة الراسخة بالكفاءات الوطنية والقيادات التي أثبتت جدارتها في إحداثِ التغيير.
وقد قدّم عبيدات خلال الأعوام الأربعة الماضية نموذجًا يُحتذى في إدارةِ الجامعة الأردنيّة، من خلال قيادة حكيمة، وقرارات جريئة، وإرادة لا تعرف التراجع. وفي عهدِه، أصبحت الجامعة الأردنيّة أكثر حضورًا في المحافل الدَّولية، وأكثر تأثيرًا في ميادين العلم والبحث، وأكثر التزامًا بقيم الانفتاح والتنوير، مما عزّز موقعها الريادي بين الجامعات، وواصلت تقدّمها بثقة في مؤشرات التميّز الأكاديميّ.
وفي ظل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع التعليم العالي في صميم أولويات الدولة، تمضي الجامعة الأردنيّة بثقة نحو آفاق أرحب من التقدّم، لتظل، كما عهدها الأردنيون دومًا، منارةً للعلم والفكر، وركنًا راسخًا من أركان الدولة الأردنيّة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

16:02

الحكومة تسترد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب لتوسيع النقاش حولها

15:58

الخشمان : هناك اعتداءً مباشر على أموال بلدية الزرقاء

15:52

4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

15:42

ابو السعود : نتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية

15:38

خلال لقائه متقاعدين عسكريين ووفداً قانونياً

15:12

النيابة العامه ترفض تكفيل 30 متهما من مطلقي العيارات النارية

15:03

نتنياهو يعلنها صراحة: أنا في مهمة تاريخية لاقامة اسرائيل الكبرى

14:54

بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية على ميادين وشوارع

14:50

الإحصاءات : 20% من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا

14:23

الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة الله

14:18

موجة الحر اللاهبة في الأردن تستمر لليوم السادس مع حرارة قياسية قد تصل إلى 50 درجة

وفيات
الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025