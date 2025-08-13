صدور الإرادة الملكيّة بالتجديد لرئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات

وطنا اليوم:صدرت مساء اليوم الأربعاء الإرادة الملكيّة السّامية بتجديد تعيين الأستاذ الدّكتور نذير مفلح محمّد عبيدات رئيسًا للجامعةِ الأردنيّة لمدّة أربع سنوات، في قرارٍ يُجسّد الثقة الراسخة بالكفاءات الوطنية والقيادات التي أثبتت جدارتها في إحداثِ التغيير.

وقد قدّم عبيدات خلال الأعوام الأربعة الماضية نموذجًا يُحتذى في إدارةِ الجامعة الأردنيّة، من خلال قيادة حكيمة، وقرارات جريئة، وإرادة لا تعرف التراجع. وفي عهدِه، أصبحت الجامعة الأردنيّة أكثر حضورًا في المحافل الدَّولية، وأكثر تأثيرًا في ميادين العلم والبحث، وأكثر التزامًا بقيم الانفتاح والتنوير، مما عزّز موقعها الريادي بين الجامعات، وواصلت تقدّمها بثقة في مؤشرات التميّز الأكاديميّ.

وفي ظل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع التعليم العالي في صميم أولويات الدولة، تمضي الجامعة الأردنيّة بثقة نحو آفاق أرحب من التقدّم، لتظل، كما عهدها الأردنيون دومًا، منارةً للعلم والفكر، وركنًا راسخًا من أركان الدولة الأردنيّة