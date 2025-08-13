بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

دقيقة واحدة ago
إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

وطنا اليوم:قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن استهلاك الكهرباء في الأردن وصل خلال موجة الحر الأخيرة إلى نحو 98% من القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.
وأضاف النعيمات، أن المركز تابع منذ الأيام الماضية الاستعدادات الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية، التي تمثلت بارتفاع درجات الحرارة، ووجود حالات من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السيول.
وأوضح أن قطاع الطاقة يعدّ في حالة أزمة عندما يعجز عن الاستمرار في تزويد الخدمة، أولًا للمنشآت الحيوية، وثانيًا للمواطنين بشكل مستدام.
ولفت النعيمات إلى أن كمية الاستهلاك الكهربائي ارتفعت بشكل كبير خلال الحالة الجوية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفرق في القدرة الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف واضح، حيث لا تصل الأحمال في الشتاء إلى أقصى درجاتها، كما حدث خلال موجة الحر، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

الحكومة تسترد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب لتوسيع النقاش حولها

15:58

الخشمان : هناك اعتداءً مباشر على أموال بلدية الزرقاء

15:52

4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

15:42

ابو السعود : نتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية

15:38

خلال لقائه متقاعدين عسكريين ووفداً قانونياً

15:12

النيابة العامه ترفض تكفيل 30 متهما من مطلقي العيارات النارية

15:03

نتنياهو يعلنها صراحة: أنا في مهمة تاريخية لاقامة اسرائيل الكبرى

14:54

بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية على ميادين وشوارع

14:50

الإحصاءات : 20% من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا

14:23

الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة الله

14:18

موجة الحر اللاهبة في الأردن تستمر لليوم السادس مع حرارة قياسية قد تصل إلى 50 درجة

14:07

د.الحوراني يُكرّم فرقة كورال عمان الأهلية ويمنحهم خصمًا 50% تقديرًا لتميّزهم بمهرجان جرش

وفيات
الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025