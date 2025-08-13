إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

وطنا اليوم:قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن استهلاك الكهرباء في الأردن وصل خلال موجة الحر الأخيرة إلى نحو 98% من القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.

وأضاف النعيمات، أن المركز تابع منذ الأيام الماضية الاستعدادات الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية، التي تمثلت بارتفاع درجات الحرارة، ووجود حالات من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السيول.

وأوضح أن قطاع الطاقة يعدّ في حالة أزمة عندما يعجز عن الاستمرار في تزويد الخدمة، أولًا للمنشآت الحيوية، وثانيًا للمواطنين بشكل مستدام.

ولفت النعيمات إلى أن كمية الاستهلاك الكهربائي ارتفعت بشكل كبير خلال الحالة الجوية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفرق في القدرة الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف واضح، حيث لا تصل الأحمال في الشتاء إلى أقصى درجاتها، كما حدث خلال موجة الحر، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.