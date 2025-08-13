بنك القاهرة عمان
الخشمان : هناك اعتداءً مباشر على أموال بلدية الزرقاء

16 ثانية ago
وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة بلدية الزرقاء، خالد الخشمان، عن وجود مخالفات مالية واعتداءات على المال العام داخل بعض البلديات، مؤكدًا أن بلدية الزرقاء لن تتهاون في حماية المال العام واستعادة الحقوق.
وقال الخشمان في تصريحات إن هناك “تجرؤًا من بعض الموظفين واعتداءً مباشرًا على أموال البلدية”، لافتًا إلى أن البلدية اتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتم تحويل العديد من الملفات إلى القضاء.
وأضاف أن بلدية الزرقاء تعمل على مراجعة شاملة للملفات والرقابة المالية، وستواصل نهج المحاسبة بكل شفافية، مشددًا بالقول:”حقوق البلدية لن تُفرط، وكل من يتعدى على المال العام سيُحاسب وفق القانون”.


