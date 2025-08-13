بنك القاهرة عمان
4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 8.6% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 4,398.1 مليون دولار، وذلك على الرغم من انخفاضه خلال شهر تموز من عام 2025 بنسبة 5.6% ليبلغ 721.4 مليون دولار.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (41.1%)، والأوروبية (33.8%)، والأمريكية (21.7%)، والعرب 7.3)%)، والجنسيات الأخرى (38.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 2.5%.
كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0% ليبلغ 1,247.1 مليون دولار، حيث سجل شهر تموز من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 7.0%، ليصل إلى 247.4 مليون دولار


