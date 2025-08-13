بنك القاهرة عمان
ابو السعود : نتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية

46 ثانية ago
ابو السعود : نتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال جولة تفقدية صباح اليوم الأربعاء ، شملت قناة الملك عبد الله ومحطة مياه زي ومحطة الزارة ماعين ومركز التحكم في دير علا، ان الحكومة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 تسعى لتوفير كافة الخدمات للمواطنين وتوفير جميع الظروف الملائمة وديمومة الخدمة العامة في جميع المناطق وفي كافة الظروف.
وبين الوزير أبو السعود ان الوزارة تتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية والحرص وتنال منها كل الاهتمام مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود مع استمرار الموجة الحارة والارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة.
وشدد على ضرروة استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع للجميع.
واستمع الوزير من القائمين على تشغيل المصادر الرئيسية الى ايجاز عن الجهود المبذولة موعزا بالبقاء على اعلى الجاهزية للتعامل مع طارىء وسرعة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان استمرارية التزويد لمختلف الاستخدامات، وناشد الجميع ضرورة ترشيد الاستهلاك في مثل هذه الظروف بعناية وعدم هدر المياه واستخدام السلوكيات الموفرة للمياه


