د.الحوراني يُكرّم فرقة كورال عمان الأهلية ويمنحهم خصمًا 50% تقديرًا لتميّزهم بمهرجان جرش

11 ثانية ago
د.الحوراني يُكرّم فرقة كورال عمان الأهلية ويمنحهم خصمًا 50% تقديرًا لتميّزهم بمهرجان جرش

وطنا اليوم:كرّم الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية ، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، أعضاء فرقة كورال الجامعة وكافة المشرفين والجهاز الفني، تقديرًا لمشاركتهم المتميزة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.
وقد تألقت الفرقة خلال مشاركتها يوم الخميس 31 تموز 2025 على مسرح أرتيمس بتقديم باقة من الأغاني الفلكلورية الأردنية والمقطوعات الموسيقية، التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، وإشادة من إدارة المهرجان لما تميّز به العرض من تنوع وإبداع.
وأعرب الدكتور الحوراني خلال التكريم عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية وتشجيع الطلبة على الإبداع والتميّز، معلنًا عن منحة دراسية بنسبة 50% على الرسوم الجامعية لأعضاء الفرقة تكريمًا لجهودهم وإبداعهم.
كما أشار إلى أن الجامعة سوف تُخصّص في كل فصل دراسي منحة تفوق فني لدعم طلبتها المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، تعزيزًا لدور الفنون في بناء شخصية الطلبة وصقل مواهبهم.


