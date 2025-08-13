الخطيب: استحداث 30 تخصصا جديدا في الجامعات الرسمية

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الأربعاء، إن مجلس التعليم العالي يكون حريصا عند طرح أي تخصص جديد ألا يكون راكدا ومشبعا، وان يكون من التي تغذي سوق العمل الملحية أو العالمية.

وأضاف الخطيب ، أن المجلس يأخذ في عين الاعتبار ألا يكون التخصص جديدا ويتحول بشكل سريع إلى راكد ومشبع نتيجة تكرار استحداثه في الجامعات، وبالتالي تخريج أعداد كبيرة من الطلبة في هذا التخصص.

وأوضح أن المجلس يأخذ في عين الاعتبار أيضا، ضرورة أن توفر الجامعة المعنية تحقيق معايير الاعتماد العام والخاص التي تشترطها هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بهدف التأكد من أن الجامعة وفرت كل ما يلزم لتلقي الطالب تعليما حقيقيا في التخصص.

وأشار الخطيب إلى أنه جرى استحداث نحو 30 تخصصا في الجامعات الرسمية، ويوجد لها “رابط” خاص على موقع القبول الموحد، وهذه التخصصات موزعة على مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وأكد أن معظم التخصصات المستحدثة جديدة وتقنية وتطبيقية، تعتمد الخطة الدراسية فيها الجزء الأكبر التعليم العملي من النظري