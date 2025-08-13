بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الميثاق الوطني: الملك وضع العالم أمام مسؤولياته من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني

53 ثانية ago
الميثاق الوطني: الملك وضع العالم أمام مسؤولياته من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني

الميثاق الوطني: الأردن الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك ثابت في دعم صمود الاشقاء في غزة والضفة الغربية
الميثاق الوطني يشيد بالزيارات الميدانية للرئيس والوزاراء ويدعو لاستمرارها وانعكاسها على المواطنين

وطنا اليوم:بحث حزب الميثاق الوطني خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي برئاسة أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين وحضور أعضاء المكتب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، معربا الحزب عن الفخر بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته، ومتابعة صاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد منذ بداية العدوان .
وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه إن جلالة الملك ومن خلال جولاته العربية والدولية واللقاءات التي يجريها مع زعماء الدول والمسؤولين الدوليين، وضع العالم أمام مسؤولياته من أجل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورفض التهجير الذي تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه منذ اليوم الأول من العدوان.
وأضاف الميثاق الوطني أن الحزب يتابع ومن خلال ما ينشر من تقارير رسمية عبر وسائل الإعلام الجهود الاردنية الكبيرة المتمثلة بإرسال المساعدات الغذائية والطبية برا وجوا لقطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه الأشقاء حصارا غير مسبوق من قبل جيش وحكومة الاحتلال، إضافة إلى الجهود الطبية التي تقوم بها طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في القطاع، والضفة الغربية، والتي لم تنقطع عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والمراجعين.
كما ثمن الميثاق الوطني جهود الحكومة الأردنية الدبلوماسية والإنسانية تجاه الاشقاء الفلسطينين في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وتجويع وحصار متواصل منذ ما يزيد عن 22 شهراً، مؤكداً الحزب أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي ثابت وراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.
من جهة أخرى أشاد المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني بالزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري، والتي من خلالها تم اتخاذ عددا من القرارات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، وتعزيز البعد التنموي الأمر الذي يُسهم في خلق تنمية مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية. ودعا الميثاق الوطني الحكومة إلى مواصلة بذل الجهود كافة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الجولات والزيارات الميدانية وتلمس حاجاتهم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومة، وتحفيز الاستثمار في المحافظات وخلق تنمية لتوفير فرص عمل للشباب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:35

آلية جديدة من توزيع الكهرباء لتنظيم الأحمال خلال الموجة الحارة

12:27

شاهد : غزي يعود من مركز المساعدات حاملا جثة طفله بدل الطحين

12:18

البنك الأردني الكويتي يحتفل بتخصيص كامل عوائد أول سند أخضر في الأردن وبإطلاق تقريره الأول للتمويل المستدام

12:09

محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

12:02

وزير الخارجية الأميركي : نعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي

11:55

120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار تنظيم ساعات العمل

11:48

إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد

11:42

التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟

11:41

دار الدواء تكسر كل التوقعات .. مبيعات تتجاوز (52) مليون دولار للنصف الأول من عام 2025

11:37

جيش الاحتلال يوافق على خطة الهجوم المركزية على غزة

11:32

تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

11:18

قصة الخلاف الكبير.. كيف تخلى سان جرمان عن أفضل حارس بالعالم؟

وفيات
وفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025