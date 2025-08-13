وزير الخارجية الأميركي : نعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تمضي في خطوات تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية، في عملية وصفها بأنها “طويلة ومعقدة” وتتطلب دراسة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع حالياً جميع الفروع المرتبطة بالجماعة لتوثيق الأدلة اللازمة وضمان متانة القرار أمام أي طعون قضائية، مضيفاً: “يجب أن نظهر عملنا كما في حل المسائل الرياضية أمام المحكمة… علينا أن نكون في غاية الحذر”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الإدارة لم تُجرِ مثل هذه المراجعات منذ وقت طويل، “ولذلك هناك الكثير مما ينبغي تعويضه”، مؤكداً أن جماعة “الإخوان” تثير “قلقاً بالغاً” لدى واشنطن.

ويأتي ذلك بعد أن قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الشهر الماضي، مشروع قانون بعنوان قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025، يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتصنيف فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، ويلزمها بإعداد قائمة شاملة خلال 90 يوماً من إقرار القانون.

وبموجب التصنيف المقترح، سيُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مالياً مع الجماعة أو تقديم أي خدمات لها، كما ستُجمَّد أصولها داخل الولايات المتحدة.