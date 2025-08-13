120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار تنظيم ساعات العمل

وطنا اليوم:نفذت فرق التفتيش في مديريتي التفتيش المركزية والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل يومي الإثنين والثلاثاء 120 زيارة تفتيشية على مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بقرار وزير العمل المتضمن تنظيم ساعات العمل بحيث يُحظر عمل العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الزيارات التفتيشية ركزت على العديد من المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة للتأكد أن أصحاب العمل ملتزمون بقرار الوزير، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التي توثق زياراتها بالفيديو صوت وصورة وجدت التزاما من الكثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل بقرار الوزير.

وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت 30 إنذارا ومخالفة واحدة لمنشآت لم تلتزم بقرار الوزير، مؤكدا أن المنشآت التي تم إنذارها إذا لم تصوب مخالفتها للقرار سيتم تحرير مخالفات لها بهذا الخصوص.

وأكد الزيود أن فرق التفتيش تواصل زياراتها التفتيشية خلال يومي الأربعاء والخميس، لافتا إلى أن قرار الوزير يطبق خلال أيام موجة الحر المعلن عنها من دائرة الأرصاد الجوية من يوم الإثنين الموافق 2025/8/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2025/8/14.

وبين أن قرار الوزير استند إلى الصلاحيات الممنوحة له في نظام عمال الزراعة لسنة 2021 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023.

وأضاف أن قرار الوزير أكد على التزام أصحاب بالتدابير المطلوبة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن حماية العاملين لديهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المذكورة في القرار.

ودعا الزيود أصحاب العمل إلى التقيد بقرار الوزير لضمان ديميومة عمل منشآتهم وعدم تعطلها نتيجة تعرض عمالهم لأي اصابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على سلامة وصحة العاملين لديهم خلال ساعات العمل الميداني خلال موجة الحر