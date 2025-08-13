جيش الاحتلال يوافق على خطة الهجوم المركزية على غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس أركانه إيال زامير صدق على الأفكار الرئيسية بشأن احتلال مدينة غزة.، في خطوة تؤكد تصعيد العمليات العسكرية على القطاع.

وأوضح جيش الاحتلال أن الخطة تهدف إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الاستراتيجية التي تستهدف مواقع محددة داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من التصعيد.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: “‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء) نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين”.

وأضاف البيان: “‏خلال النقاش، عرضت إنجازات جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي”.

‏وأكد رئيس الأركان على “أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام القادمة”.