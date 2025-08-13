تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد

وطنا اليوم:نفذت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان أعمال صيانة شاملة لعدد من المدارس الحكومية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأكد مدير تربية معان الدكتور عدنان الحباشنة، أن المديرية تولي أهمية كبرى لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة، وتلبية احتياجات المدارس والمجتمع التعليمي، خصوصا في مجال تحسين البيئة التعليمية.

وقال الحباشنة خلال جولة تفقدية على المدارس للتأكد من جاهزيتها، إن أعمال الصيانة شملت إصلاح المباني المدرسية وتجديد المرافق، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وتجهيز الفصول الدراسية، وتوفير المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى أعمال الدهان، وصيانة المختبرات وغيرها من المرافق، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المدارس، لضمان جاهزيتها.

وأضاف إن 30 مدرسة تخضع حاليا لأعمال الصيانة، منها 5 مدارس صيانة شاملة، و25 مدرسة صيانة بسيطة، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة ستنتهي قبل بدء العام الدراسي.