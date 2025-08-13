بنك القاهرة عمان
ضبط اعتداء على خط مياه داخل نفق في مناطق جنوب عمان

25 ثانية ago
ضبط اعتداء على خط مياه داخل نفق في مناطق جنوب عمان

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه اعتداء على خط مياه داخل نفق في منطقة الجيزة بالقرب من محطة تنقية جنوب عمان لسحب كميات مياه مخالفة.
وجاء في بيان للوزارة:
قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا ومديرية المشاغل المركزية والحفر وبمرافقة امنية من مرتبات الامن العام -مركز امن الجيزة ضبطت يوم الثلاثاء 12 اب 2025 اعتداء على خط مياه قطر 400 ملم لضخ المياه المستصلحة المعالجة لتزويد المزارعين في منطقة الجيزة من خلال تمديد خط قطر8 انش مطمور داخل نفق بالقرب من محطة تنقية جنوب عمان لسحب كميات مياه مخالفة تؤثر على حصص المزارعين في المنطقة حيث تم فصل الخط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق احكام القانون.
وتؤكد الوزارة/ سلطة المياه انها ستستكمل الاجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة ، واكد المصدر ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة مثمنة تعاون الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي وكذلك وسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع .


