فلسطين حرة.. مراقب جوي فرنسي يشعل أزمة مع شركة العال الإسرائيلية

وطنا اليوم:أوقفت السلطات الفرنسية مراقب حركة جوية في مطار باريس شارل ديغول، بعد قيامه ببث عبارة “فلسطين حرة” إلى طاقم طائرة تابعة لشركة “إلعال” “الإسرائيلية” عقب إقلاعها مساء الإثنين، في خرق واضح لبروتوكولات الطيران.

وأعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت تعليق عمل المراقب المسؤول عن البث غير المصرح به، حسب وصفه.

وأدانت شركة “إلعال” التصرف، ووصفت البث بأنه “غير مهني وغير مناسب”، محذرة من أن أي انحراف عن الإجراءات القياسية قد يؤدي إلى كوارث أثناء الإقلاع.

وتنص القوانين الدولية للطيران على استخدام ترددات الراديو فقط للرسائل الضرورية المتعلقة بحركة الطيران والسلامة الجوية، مع منع المحادثات غير العملياتية مع الطيارين.

وأكدت “إلعال” تواصلها مع سلطة الطيران المدني التابعة للاحتلال الإسرائيلي تعمل مع الجهات الفرنسية لمعالجة الحادث.

ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متصاعدة بين باريس وتل أبيب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة مواجهات منها توقف تجديد تأشيرات أمن “إلعال” في فرنسا، وتخريب مكاتب الشركة في باريس، بالإضافة إلى إغلاق جناح الاحتلال الإسرائيلي في معرض باريس الجوي.