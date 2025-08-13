بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

فلسطين حرة.. مراقب جوي فرنسي يشعل أزمة مع شركة العال الإسرائيلية

27 ثانية ago
فلسطين حرة.. مراقب جوي فرنسي يشعل أزمة مع شركة العال الإسرائيلية

وطنا اليوم:أوقفت السلطات الفرنسية مراقب حركة جوية في مطار باريس شارل ديغول، بعد قيامه ببث عبارة “فلسطين حرة” إلى طاقم طائرة تابعة لشركة “إلعال” “الإسرائيلية” عقب إقلاعها مساء الإثنين، في خرق واضح لبروتوكولات الطيران.
وأعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت تعليق عمل المراقب المسؤول عن البث غير المصرح به، حسب وصفه.
وأدانت شركة “إلعال” التصرف، ووصفت البث بأنه “غير مهني وغير مناسب”، محذرة من أن أي انحراف عن الإجراءات القياسية قد يؤدي إلى كوارث أثناء الإقلاع.
وتنص القوانين الدولية للطيران على استخدام ترددات الراديو فقط للرسائل الضرورية المتعلقة بحركة الطيران والسلامة الجوية، مع منع المحادثات غير العملياتية مع الطيارين.
وأكدت “إلعال” تواصلها مع سلطة الطيران المدني التابعة للاحتلال الإسرائيلي تعمل مع الجهات الفرنسية لمعالجة الحادث.
ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متصاعدة بين باريس وتل أبيب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة مواجهات منها توقف تجديد تأشيرات أمن “إلعال” في فرنسا، وتخريب مكاتب الشركة في باريس، بالإضافة إلى إغلاق جناح الاحتلال الإسرائيلي في معرض باريس الجوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو تمادى وفقد صوابه

10:21

وفيات الأربعاء 13-8-2025

10:16

الجمارك تضبط نصف مليون حبة كبتاغون في مركز الكرامة

10:02

سفارة العراق في واشنطن ترد على تصريحات تامي بروس

09:56

بقيمة 22 مليون تقريبا .. صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

09:52

السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

09:49

الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة

09:47

النائب السابق عساف الشوبكي يوجه رسالة حادة لرئيس الوزراء حول التعليم

09:41

الأربعاء الحاسم.. 3 قمم أوروبية تسبق قمة ألاسكا الروسية الأميركية

09:36

الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور

09:31

4 شروط للسماح للعزباء بسحب اشتراكاتها من الضمان

09:30

أثر التنمية على المشاركه الحزبية

وفيات
وفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025