الجمارك تضبط نصف مليون حبة كبتاغون في مركز الكرامة

13 ثانية ago
الجمارك تضبط نصف مليون حبة كبتاغون في مركز الكرامة

وطنا اليوم:تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك الكرامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والتي بلغ عددها 517,000 حبة.
وأضافت الدائرة أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صوان معدنية تم تجهيزها خصيصا لهذه الغاية، داخل إحدى الشاحنات القادمة من إحدى الدول المجاورة.
وتؤكد دائرة الجمارك تعزيز قيمها المؤسسية وبأن المواطن محور الاهتمام واستمرارها في أداء واجبها الوطني بالتصدي لمحاولات التهريب، لا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات التي تستهدف أمن الوطن والمجتمع.
وتهيب دائرة الجمارك الأردنية بالإخوة المواطنين المبادرة بالاتصال، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة حفاظاً على سلامة المجتمع على الرقم 105.


