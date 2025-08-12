بنك القاهرة عمان
مدينة الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

12 أغسطس 2025
مدينة الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

وطنا اليوم:سجّلت محطة الزرقاء التابعة لإدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة عظمى في تاريخها منذ بدء السجلات المناخية قبل أكثر من 100 عام، حيث بلغت 44.8 درجة مئوية.
وبحسب بيان “الأرصاد” حطم هذا الرقم، الرقم القياسي السابق البالغ 44.6 درجة مئوية، والذي جرى تسجيله في 20 آب 2010 و 13 آب 2023، وفق ما وثقته الأرصاد في البنك المناخي الأردني التابع لها.
وأوضحت أن مدينة الزرقاء تدخل رسميًا قائمة المحطات التي حطمت أرقامها التاريخية، لتكون الأولى هذا العام في تسجيل رقم قياسي جديد، في ظل استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة.
ومع استمرار الموجة الحارة، لا يُستبعد أن نشهد تحطيم أرقام قياسية أخرى، ما يجعل السجلات المناخية الأردنية على موعد مع المزيد من التحديثات التاريخية


