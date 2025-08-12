غبار كثيف وأمطار رعدية تضرب الرويشد ومناطق جنوبية

وطنا اليوم:تشهد مدينة الرويشد في هذه الأثناء موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية، وفق ما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية.

وحذرت الإدارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية، المواطنين وسائقي المركبات المتجهين نحو الحدود الشمالية الشرقية من خطورة القيادة في هذه الأجواء، مؤكدة أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما سجلت مناطق جنوب المملكة والبادية الشمالية الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى، قبل وقت قصير، تشكّل غيوم ركامية مصحوبة بخلايا رعدية، تسببت بهطول زخات من المطر .