بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

غبار كثيف وأمطار رعدية تضرب الرويشد ومناطق جنوبية

12 أغسطس 2025
غبار كثيف وأمطار رعدية تضرب الرويشد ومناطق جنوبية

وطنا اليوم:تشهد مدينة الرويشد في هذه الأثناء موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية، وفق ما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية.
وحذرت الإدارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية، المواطنين وسائقي المركبات المتجهين نحو الحدود الشمالية الشرقية من خطورة القيادة في هذه الأجواء، مؤكدة أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
كما سجلت مناطق جنوب المملكة والبادية الشمالية الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى، قبل وقت قصير، تشكّل غيوم ركامية مصحوبة بخلايا رعدية، تسببت بهطول زخات من المطر .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:43

نضال ملو العين يكتب..الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهبي

20:45

566 سريراً وتجهيزات متطورة في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بإربد

20:39

الشيباني يشكر الملك وولي العهد على استضافة نقاشات بشأن مستقبل سوريا

20:28

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم

20:21

نجمة التنس تطلب طرد طفل يبكي من الملعب

20:13

الزراعة: مستعدون لمعالجة ملف الحليب المجفف ومنع التلاعب بجودة الألبان الطازجة

20:08

النائب العموش يثمن تبرع “البوتاس” بـ 250 ألف دينار لدعم مستشفى الزرقاء الحكومي

20:02

مدينة الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

19:24

الأمن يحذر من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة

19:16

العقبة تحتضن : ندوة وطنية بعنوان الأردن.. دور وطني وإقليمي في ظل القيادة الهاشمية

19:14

هيلفيتاس السويسرية تختتم ورشة تدريبية لتمكين صغار المزارعين والشركات الناشئة في المفرق وإربد

19:09

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025