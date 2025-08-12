الأمن يحذر من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة خلال فترة الموجة الحارة، لما قد تسببه من أعطال كهربائية أو حرائق منزلية تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

وأكدت المديرية أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع الكثيرين لاستخدام أجهزة التبريد والمكيفات، الأمر الذي يزيد من الضغط على الشبكات الكهربائية المنزلية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.

ودعت مديرية الأمن العام إلى اتباع إرشادات السلامة، وأبرزها:

●عدم تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في وقت واحد، خاصة في ساعات الذروة.

● تجنب توصيل عدة أجهزة على مقبس واحد باستخدام الوصلات متعددة المخارج.

● التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري.

● فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المنزل.

● الاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة للتعامل مع أي طارئ كهربائي.

مؤكدة على ضرورة فصل التيار الكهربائي في حال حدوث تماس كهربائي والإبلاغ الفوري عن أي حرائق قد تنتج عبر رقم الطوارئ الموحد (911)