هيلفيتاس السويسرية تختتم ورشة تدريبية لتمكين صغار المزارعين والشركات الناشئة في المفرق وإربد

وطنا اليوم:رعت السيدة آلاء المعايطة، الممثل القطري لمنظمة “هيلفيتاس” السويسرية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان ، فعاليات ورشة عمل تدريبية متخصصة بتمكين صغار المزارعين والشركات الناشئة في محافظتي المفرق وإربد بحضور مدير المشروع الدكتور محمد الشبول والمنسقين من المحافظات ، حيث تناولت الورشة التدريبية موضوعات التخطيط وإعداد الموازنات للمشاريع الزراعية الناشئة، إضافة إلى مدخل في إعداد الميزانيات، وتقييم المخاطر، وبناء الموازنات التقديرية للمشاريع الزراعية.

واختتمت الورشة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، بتزويد المشاركين بأدوات عملية تساعدهم على تحويل خططهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس في القطاع الزراعي.

ونُظمت هذه الفعالية بحضور الشركاء: الحديقة النباتية الملكية، الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات، المركز الوطني للبحوث الزراعية، Venture x، واستهدفت 56 مشاركاً من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنباتية في الجمعيات التعاونية، بينهم 15 شركة ناشئة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وفي سياقه, صرحت السيدة آلاء المعايطة:

“نسعى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تمكين صغار المزارعين ومربيات المواشي بالأدوات والمعارف التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم الزراعية، وجعلها أكثر استدامة وربحية. نحن نؤمن أن الاستثمار في قدرات المزارعين هو استثمار مباشر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، ونفخر بشراكاتنا مع المؤسسات الوطنية التي تشاركنا هذا الهدف”.