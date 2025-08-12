صندوق المعونة يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية

وطنا اليوم:قالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق قدم دعماً نقدياً طارئاً لأسرة في منطقة منشية الغياث في الرويشد، بعد تعرض منزلها للانهيار نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأضافت الشنيكات، في بيان صادر عن الصندوق، أنها تابعت تفاصيل الحالة، ووجهت فوراً فرع الصندوق في المنطقة للتواصل مع الأسرة والوقوف على احتياجاتها، تمهيداً لتقديم المساعدة اللازمة.

وأشارت إلى أن صرف المعونة النقدية يأتي في إطار استجابة الصندوق للحالات الطارئة، مؤكدة أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً لمثل هذه الحالات، ويعمل على تقديم الدعم وفقاً للتعليمات والأسس المعتمدة.