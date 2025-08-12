بنك القاهرة عمان
حوت الأوركا يقتل جيسيكا.. ما حقيقة الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل؟

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي هجوم حوت قاتل من نوع “الأوركا” على مدربة بحرية تُدعى جيسيكا رادكليف، ووفاتها بعد دقائق من الحادث.
ورافق الفيديو روايات مثيرة زعمت أن سبب الهجوم كان اختلاط دم الحيض بالماء؛ ما أثار خوفا وتعاطفا واسعا بين المشاهدين.
ولكنّ تحقيقا دقيقا كشف أن الفيديو مفبرك ولا أساس له من الصحة، وأن اسم المدربة غير موجود في سجلات المدربين البحريين، كما لم تسجل أي جهة رسمية أو إعلامية وقوع هذا الحادث. ولم يصدر أي تقرير أو بيان من حدائق بحرية أو هيئات مختصة يؤكد وقوع الهجوم.
وأظهرت تحليلات أن الأصوات في الفيديو من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقارير من صحيفة The Star الكينية، فيما أكدت منصة Vocal Media غياب أي دليل يدعم صحة الفيديو أو وجود الضحية.
ولفتت مجلة Forbes إلى وجود علامات واضحة على التلاعب في الفيديو، مثل حركات الأصابع غير الطبيعية، وهي من الأخطاء الشائعة في مقاطع الذكاء الاصطناعي.
ورغم زيف الفيديو، عبّر كثير من رواد التواصل الاجتماعي عن خوفهم من حوادث الحيتان القاتلة، مستذكرين قصصا حقيقية، أبرزها حادثة داون برانشو الشهيرة التي فقدت فيها مدربة أمريكية حياتها بعد هجوم حوت قاتل في 2010.
وقال أحد المستخدمين: “الخبر غير صحيح، لكن الخوف من مثل هذه الحوادث حقيقي، فالمدربون يعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة”.
وأعربت أخرى عن تعاطفها قائلة: “تخيل أن تكون في مكان هؤلاء المدربين، فخورين بعملكم، لكن في لحظة ينقلب كل شيء، رحم الله الضحايا الحقيقيين”.
تجدر الإشارة إلى أن هجمات الحيتان القاتلة على البشر نادرة جدًا، وعادةً ما تحدث في ظروف غير طبيعية أو في بيئات محصورة.


