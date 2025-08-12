بنك القاهرة عمان
توقيف أشخاص ناقشوا بمنزل في إربد موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة

24 ثانية ago
توقيف أشخاص ناقشوا بمنزل في إربد موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة

وطنا اليوم:أوقفت الأجهزة الأمنية، الاثنين، عددا من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون بمنزل أحدهم في مدينة إربد لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبحسب مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوقفت الضابطة العدلية الأشخاص، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.
ويعد الاجتماع مخالفا للقانون.
ورصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلا على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع مختلفة، وعلى رأسها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة المحظورة بصيغة “مناسبات اجتماعية”.


