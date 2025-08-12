الأردن ومصر يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وطنا اليوم:وقع الأردن ومصر 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية المصرية المشتركة.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والترانزيت وغيرها من المجالات.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن العلاقات الأردنية المصرية تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصميمهما على فتح آفاق أوسع تعزيزاً للمصالح المشتركة، واستناداً للتاريخ والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.

وبين أن العلاقات الأردنية – المصرية نموذج يُحتذى للعلاقات العربية، وانتظام اجتماعات اللجنة العُليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985 ساهم في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمرّ وهذا مؤشِّر إيجابي ونسعى إلى تعزيزها.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس على حجم التعاون المشترك بين الحكومتين والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف: نعمل سوياً على تذليل كل العقبات اللي من شأنها الحد من زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن التعاون بين #الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التجويع في غزة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.