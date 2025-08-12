شركة الكهرباء تدعو لتخفيف الأحمال خلال ذروة المساء لتقليل الضغط على الشبكة

وطنا اليوم:دعت شركة الكهرباء الوطنية إلى المساهمة في تخفيف الأحمال بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً، من خلال تجنب تشغيل الأجهزة في وقت الذروة، ما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة.

وأوضحت أن قدرة إنتاج الكهرباء تتأثر في موجات الحر، حيث ينخفض أداء المحطات التقليدية مع ارتفاع درجات الحرارة، وتتوقف الطاقة الشمسية بعد الغروب، فيما يرتبط إنتاج طاقة الرياح بسرعة الرياح