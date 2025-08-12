بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

شركة الكهرباء تدعو لتخفيف الأحمال خلال ذروة المساء لتقليل الضغط على الشبكة

23 ثانية ago
شركة الكهرباء تدعو لتخفيف الأحمال خلال ذروة المساء لتقليل الضغط على الشبكة

وطنا اليوم:دعت شركة الكهرباء الوطنية إلى المساهمة في تخفيف الأحمال بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً، من خلال تجنب تشغيل الأجهزة في وقت الذروة، ما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة.
وأوضحت أن قدرة إنتاج الكهرباء تتأثر في موجات الحر، حيث ينخفض أداء المحطات التقليدية مع ارتفاع درجات الحرارة، وتتوقف الطاقة الشمسية بعد الغروب، فيما يرتبط إنتاج طاقة الرياح بسرعة الرياح


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

البنك الدولي: أكثر من 455 ألف أسرة في الأردن تلقت دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية

12:14

بعشرات السفن.. أسطول الصمود يبحر مجددا نحو غزة

12:03

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

12:00

بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

11:58

خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف

11:50

إصدار أول جواز سفر أردني إلكتروني لأول مرة في الأردن

11:42

السماح لطلبة توجيهي جيل 2007 بإعادة مواد غير محدود واحتساب العلامة الأعلى

11:36

الحلم بيصير واقع .. اورنج الاردن تشارك فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب

11:34

اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

11:32

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

10:28

توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

10:21

مأساة غزة تزداد: أكثر من 100 طفل يفقدون حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025