10.75 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.86 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.6 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.3 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%، مقارنة بـ 13.9 مليون حركة خلال شهر حزيران.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 85.97 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليارات دينار.

وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.92 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.2% خلال شهر تموز الماضي.

ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.85 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 73.9 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.

وكشفت البيانات أن النسبة الكبرى من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 61.9%، مقارنة بقرابة 35.3% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 82.5% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 17.5%.

ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بذات القيمة مقارنة بشهر حزيران الماضي.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.