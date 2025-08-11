دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم تقيم فعالية فنية وثقافية بمشاركة شعراء وفرقة فنية

وطنا اليوم:أقامت دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم فعالية ثقافية وشعرية ومشاركة فرقة فنية ، وهي الفعالية الخامسة والخمسين ، حيث شارك الشعراء الأفاضل عدنان السعودي ونعمات العزة والدكتور منير بني مفرج ، حيث قدموا العديد من القصائد الشعرية التي تغنت بالوطن والقائد ، وبتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة .

الشعراء الثلاثة ألهبوا الأجواء حيث الحضور الذي أعرب عن سعادته بما قدمه الشعراء الثلاثة من قصائد غاية في الجمال ، في حين صدح المطرب المتألق باسم كرامة بطرب أصيل أعاد ذكريات وأمجاد فنانين كبار بمشاركة الموسيقار الاستاذ عياد عياد الذي أبدع على آلة البيانو .