بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم تقيم فعالية فنية وثقافية بمشاركة شعراء وفرقة فنية

33 ثانية ago
دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم تقيم فعالية فنية وثقافية بمشاركة شعراء وفرقة فنية
وطنا اليوم:أقامت دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم فعالية ثقافية وشعرية ومشاركة فرقة فنية ، وهي الفعالية الخامسة والخمسين ، حيث شارك الشعراء الأفاضل عدنان السعودي ونعمات العزة والدكتور منير بني مفرج ، حيث قدموا العديد من القصائد الشعرية التي تغنت بالوطن والقائد ، وبتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة .
الشعراء الثلاثة ألهبوا الأجواء حيث الحضور الذي أعرب عن سعادته بما قدمه الشعراء الثلاثة من قصائد غاية في الجمال ، في حين صدح المطرب المتألق باسم كرامة بطرب أصيل أعاد ذكريات وأمجاد فنانين كبار بمشاركة الموسيقار الاستاذ عياد عياد الذي أبدع على آلة البيانو .
وحضر هذه الفعالية جمع كبير من رواد واصدقاء الدارة الذين اشادوا بالجهود التي يبذلها القائمون عليها ، من خلال الاستمرارية في إقامة الفعاليات المختلفة ، حيث باتت دارة آل أبو بكر ركنا هاما في العمل الثقافي والفني الاردني .
إلى اللقاء في الفعالية القادمة .

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

أشياء لا أفهمها: الإدانة بأشدّ العبارات والمجتمع الدولي

19:24

البروفسور كامل العجلوني يعاقب بتهمة معاداة السامية

19:21

عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

19:11

مصر: لا مانع من قوات دولية في غزة لتمكين دولة فلسطينية

19:04

نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن قريبا

16:51

انهيار منظومة الكهرباء العراقية وسط موجة حر شديدة

16:19

الأرصاد العالمية تحذر : الحرارة الشديدة لم تعد استثناء بل أصبحت قاعدة

16:07

حزب العمال يدعو لوقفة احتجاجية تضامنًا مع غزة ورفضًا لاستهداف صحفيّيها

16:04

بدعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص .. افتتاح مركز جديد لخدمات الاتصالات في معان

16:03

البدور يؤكد التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

15:50

غيوم رعدية وأمطار متوقعة والأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية

15:43

مصدر حكومي: لا نية لتعطيل دوام المؤسسات الرسمية بسبب موجة الحر

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025