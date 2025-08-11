تحويل وجهة 6 طائرات إلى العقبة وماركا أمس بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:كشف رئيس هيئة الطيران المدني، هيثم مستو، عن تحويل 6 طائرات تجارية لوجهتها أمس، من الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي إلى مطاري الحسين في العقبة وعمان المدني في ماركا، بسبب الأحوال الجوية المغبرة.

وبين مستو، أن شدة تأثير الأجواء المغبرة حالت دون هبوط 6 طائرات في مطار الملكة علياء، إذ كان مدى الرؤية الأفقية دون 300 متر وهو الحد الأدنى المسموح به في الهبوط.

وأوضح أنه في حال تغير مدى الرؤية تعود تلك الطائرات للهبوط في مطار الملكة علياء.

وأكد مستو أن تأثير التغيرات الطارئة على مواعيد وأماكن الهبوط.. “محدود ومتوقع”.

وقال إن 5 طائرات حولت وجهتها إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وواحدة إلى مطار عمّان المدني في ماركا.

وتتأثر المملكة بموجة شديدة الحرارة والغبار، فيما يتوقع أن تتأثر مناطق واسعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة، وهطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصاحبها الرعد أحيانا، ويحتمل أن تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة