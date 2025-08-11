بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تحويل وجهة 6 طائرات إلى العقبة وماركا أمس بسبب الأحوال الجوية

27 ثانية ago
تحويل وجهة 6 طائرات إلى العقبة وماركا أمس بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:كشف رئيس هيئة الطيران المدني، هيثم مستو، عن تحويل 6 طائرات تجارية لوجهتها أمس، من الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي إلى مطاري الحسين في العقبة وعمان المدني في ماركا، بسبب الأحوال الجوية المغبرة.
وبين مستو، أن شدة تأثير الأجواء المغبرة حالت دون هبوط 6 طائرات في مطار الملكة علياء، إذ كان مدى الرؤية الأفقية دون 300 متر وهو الحد الأدنى المسموح به في الهبوط.
وأوضح أنه في حال تغير مدى الرؤية تعود تلك الطائرات للهبوط في مطار الملكة علياء.
وأكد مستو أن تأثير التغيرات الطارئة على مواعيد وأماكن الهبوط.. “محدود ومتوقع”.
وقال إن 5 طائرات حولت وجهتها إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وواحدة إلى مطار عمّان المدني في ماركا.
وتتأثر المملكة بموجة شديدة الحرارة والغبار، فيما يتوقع أن تتأثر مناطق واسعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة، وهطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصاحبها الرعد أحيانا، ويحتمل أن تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

12:05

صور الأطفال المجوعين بغزة.. أدلة تدحض ادعاءات نتنياهو

11:56

الدوري العراقي يعزز قوته بـ7 نجوم من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم

11:51

فوز مهم للمنصة.. البرلمان الألماني ينضم إلى تيك توك

11:48

أستراليا ونيوزيلندا تستعدان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

11:28

توقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا و12 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر

11:24

الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام

11:20

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

10:58

الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

10:51

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة‎

10:49

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

10:44

الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025