بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

صور الأطفال المجوعين بغزة.. أدلة تدحض ادعاءات نتنياهو

17 ثانية ago
صور الأطفال المجوعين بغزة.. أدلة تدحض ادعاءات نتنياهو

وطنا اليوم:خلافا لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أنكر -في مؤتمر صحفي الأحد- الإبادة والتجويع في قطاع غزة، تتوالى الصور الواردة من القطاع المحاصر لتكشف حجم المأساة، حيث يموت الأطفال بين أذرع أمهاتهم على مرأى من العالم.
وقد وثقت تقارير المنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام العربية والعالمية اشتداد المجاعة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي، وقالت وزارة الصحة بالقطاع -في أحدث تقاريرها اليوم- إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 217 حالة وفاة منذ بداية الحرب، منهم 100 طفل.
كما أكدت الأمم المتحدة في أكثر من بيان على مدى الأشهر الماضية، وجود مجاعة في القطاع، مشددة على أن الوضع كارثي، وأن المأساة تتفاقم، بل أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخراً أن الوضع في غزة كارثي، حيث يعاني السكان الجوع.
كذلك كرر نائبه جي دي فانس، أمس، بالتزامن مع كلام نتنياهو في مقابلة مع “فوكس نيوز” أن “ترامب كان واضحا جدا بإعلانه عن وجود أزمة إنسانية في غزة حيث يعاني الكثير من الأبرياء”.

“المجاعة تتفاقم”
وكان ممثلون أوروبيون في الأمم المتحدة أوضحوا أن المجاعة تتفاقم في غزة، وأن خطة إسرائيل ستزيد الأمر سوءا. وقالت كل من الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا وبريطانيا في بيان مشترك “توسيع العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن في ذلك الرهائن المتبقون، وسيؤدي إلى مزيد من المعاناة”.
كما أضاف البيان “هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة المساعدات لغزة”.
وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع في القطاع بسبب ما تقول وكالات الإغاثة الدولية إنها خطة متعمدة من قبل إسرائيل لتقييد المساعدات.
فيما ترفض إسرائيل هذا الادعاء، وتلقي باللوم على حماس في انتشار الجوع بين الفلسطينيين، مؤكدة أنه تم توزيع الكثير من المساعدات.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت أعلنت أمس أن خمسة أشخاص آخرين، من بينهم طفلان، توفوا بسبب سوء التغذية والجوع في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات المرتبطة بهذه الأسباب إلى 217 حالة من بينهم 100 طفل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:56

الدوري العراقي يعزز قوته بـ7 نجوم من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم

11:51

فوز مهم للمنصة.. البرلمان الألماني ينضم إلى تيك توك

11:48

أستراليا ونيوزيلندا تستعدان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

11:28

توقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا و12 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر

11:24

الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام

11:20

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

10:58

الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

10:51

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة‎

10:49

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

10:44

الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

10:34

النذل خنجر سام

10:33

المسلخ البلدي في الكرك.. سنوات التعثر تتواصل بلا حلول لتشغيله

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025