بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة البترا يؤكد أهمية العمل التطوعي خلال استضافة الجامعة جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني

23 ثانية ago
رئيس جامعة البترا يؤكد أهمية العمل التطوعي خلال استضافة الجامعة جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني

وطنا اليوم-أكد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أهمية العمل التطوعي، وحرص الجامعة على ترسيخ هذه الثقافة من خلال الأنشطة المختلفة، والشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنصة “نحن”، إضافة إلى اعتماد مساق خدمة المجتمع كمتطلب للتخرج.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحيم في مكتبه وفد وزارة الشباب و”جائزة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي”.

ونظمت وزارة الشباب، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، جلسة تعريفية بالجائزة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والطلبة، وأصحاب المبادرات التطوعية.

شارك في تقديم الجلسة التعريفية كل من عضو لجنة إدارة الجائزة سمر الداوود، وعضو الفريق المحوري واللوجستي للجائزة الدكتورة ختام العبادي.

وأكد الملاح، خلال الجلسة، أهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تنمية المجتمع وتعزيز روح التعاون فيه، مشيرًا إلى خطط الجامعة الهادفة إلى تبني المبادرات التطوعية ودعم المتطوعين، مضيفًا أن الجائزة جاءت لدعم الأفكار التطوعية ذات الأثر المستدام.

وتضمنت الجلسة عرضًا تفاعليًا، تناولت خلاله الداوود شرح فئات الجائزة وفلسفتها وأهدافها ورؤيتها، كما تطرقت إلى مجالاتها المتنوعة التي تشمل جميع القطاعات، إضافة إلى معايير التقييم التي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في النتائج.

وأشارت العبادي إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الجامعات الأردنية، نظرًا لدورها الأكاديمي المهم في صقل شخصيات الشباب، وهو ما تسعى وزارة الشباب إلى تحقيقه من خلال هذه الجلسات التعريفية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

خلال لقاء بصناعيي سحاب والموقر الجغبير: “صناعة عمان” تطرح عطاء أرض المعارض ومركز الاعمال

13:49

يزن النعيمات وعلي علوان سفيرين للعلامة التجارية للبنك الأردني الكويتي

13:40

المجالي ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

13:37

كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي

13:34

الفوسفات الأردنية تتصدر بعد مجموعة البنك العربي أرباح الشركات الرابحة وتشكل 23.1% من إجمالي أرباحها في النصف الأول من 2025

12:47

زين والجامعة الأردنية تجددان التعاون لتقديم الخدمات الصحية عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

12:04

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر انفوجرافيك جديد يوضح المنح الكاملة التي تقدمها الوزارة سنوياً للطلبة أوائل الثانوية العامة

11:57

عمان الأهلية تستقبل نقيب أطباء الأسنان

10:48

سوريا بين التحديات والفرص: إدارة الرئيس أحمد الشرع للمشهد الداخلي والخارجي

10:29

منبر الحق وقائد الدبلوماسية: الملك والبوصلة الفلسطينية

10:23

وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!

01:41

وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق موقعها الإلكتروني محدثاً بالبيانات اللازمة لتنفيذ عملية القبول الموحد للدورة الصيفية 2025-2026

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025