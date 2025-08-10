كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي

وطنا اليوم-بهدف دعم المبادرات الصحية وتعزيز دوره الاجتماعي والإنساني في دعم الفئات المحتاجة، نظم كابيتال بنك حملة للتبرع بالدم لموظفيه في مبنى الإدارة العامة وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني. وتُعد هذه الحملة، التي ينظمها البنك للسنة التاسعة على التوالي، واحدة من المبادرات التي تعكس التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توفير وحدات دم للمرضى المحتاجين.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو: “نفخر في كابيتال بنك بأن تكون روح العطاء جزءاً من هويتنا المؤسسية. إن التبرع بالدم هو رسالة إنسانية نبيلة تعبّر عن التضامن الحقيقي، ونحن نعتز بالوعي والمسؤولية التي يتحلى بها موظفونا، الذين لا يترددون في المشاركة سنوياً بهذه الحملة، لإحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين. هذا الالتزام المتجدد يعكس قيمنا ويجسد دورنا كشريك فاعل في خدمة مجتمعنا.”

ويؤكد كابيتال بنك من خلال هذه الحملة على التزامه بدعم القطاع الصحي الوطني، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتضامناً.

-انتهى-

عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.2 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 756.5 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.

وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.

في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.

واعترافاً بالتزام كابيتال بنك بالتميز والممارسات التي تركز على العملاء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في العام 2024، حصل البنك على جائزة “أفضل بنك رقمي” في الأردن من مجلة يوروموني، وجائزة “أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن” من Magazine International Business.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.j