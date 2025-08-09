بنك القاهرة عمان
“نبض الأردن يصل غزة.. 300 طن من الخير في قافلة مهرجان الأردن الدولي للطعام”

38 ثانية ago
“نبض الأردن يصل غزة.. 300 طن من الخير في قافلة مهرجان الأردن الدولي للطعام”

وطنا اليوم-عمّان – 9 آب 2025-انطلقت اليوم القافلة الثالثة من حملة الإغاثة التي ينظمها مهرجان الأردن الدولي للطعام لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، محمّلة بكميات من المواد الغذائية والطبية، وبمساهمات سخية من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

وتبلغ كمية المساعدات المخصصة عبر هذه المبادرة 300 طن من المواد الغذائية، جرى توزيعها على ثلاث دفعات خلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات القطاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة تنشيط السياحة إن الحملة تجسد التزام القطاع الخاص الأردني بمسؤوليته الاجتماعية، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على ترسيخها في مواقفها الإنسانية، مشيراً إلى أن رسالة المهرجان تمزج بين الأبعاد الثقافية والاقتصادية وقيم التكافل والعطاء التي تميز الأردن.

وأكد أن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكامل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة، تعبيراً عن روح التضامن الأردني مع الأشقاء في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن باب التبرعات سيظل مفتوحاً طوال أيام المهرجان لإتاحة مشاركة أوسع من مختلف القطاعات والمجتمعات.


