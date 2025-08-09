بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني

53 ثانية ago
وطنااليوم – مندوباُ عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرتي الصرايرة والمومني بوفاة المرحومة فاطمة المومني، والدة العميد المتقاعد عامر الصرايرة وشقيقة اللواء المتقاعد عبدالله المومني.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في مدينة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء فراس أبو قاعود.


