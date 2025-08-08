بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بلدية الزرقاء تزيل بسطات تجارية عشوائية واعتداءات على الأرصفة

14 ثانية ago
بلدية الزرقاء تزيل بسطات تجارية عشوائية واعتداءات على الأرصفة

وطنا اليوم:نفذت بلدية الزرقاء اليوم حملة إزالة شاملة على الاعتداءات الموجودة على الأرصفة، وذلك بعد الشكاوى المتكررة من أصحاب المحلات التجارية بسبب الانتشار العشوائي للبسطات.
وكان أصحاب المحلات، وصالات الأفراح على امتداد شارع القدس عربية، المعروف سابقاً بشارع السخنة الواصل بين دوار معصوم ودوار السخنة، أكدوا أن البسطات العشوائية تؤثر سلباً على مبيعاتهم وتعيق وصول الزبائن إلى محالهم، كما أنها تشكل خطراً على الحركة المرورية، وعلى بيئة الشارع والمناطق المجاورة، جراء تراكم النفايات أمام مداخلها بسبب البسطات.
وقامت فرق مشتركة من دائرة رقابة الأسواق ومديرية المناطق ودائرة الآليات بحملة إزالة شاملة بعد إنذارات متكررة لأصحاب البسطات لم تُجدِ نفعاً وتم توثيق المخالفات التي شملت، التعدي على الأرصفة والطرق الرئيسية و إعاقة حركة المشاة والمركبات وترك نفايات ومخلفات بناء.
وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة، جاءت بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين الواقع البيئة في المنطقة والمناطق المجاورة، داعية المواطنين وأصحاب البسطات إلى التعاون والالتزام بالأنظمة والتعليمات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

نتائج نوعية لأعمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام 2025

20:14

أول مدرسة للتميز في الأردن.. مبادرة ملكية جعلت الموهوبين أوائل الثانوية العامة

20:11

وزارة الصحة تصدر تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

19:46

هبة محمد النجادات .. مبارك النجاح بالثانوية العامة

19:40

الطاقة والمعادن : لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين

19:29

الغذاء والدواء: لا حالات تسمم جماعي بسبب موجة الحر

19:24

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال

19:19

قصة واقعية يرويها المحامي راتب النوايسة: من قاعة الجامعة إلى مجلس الوزراء… والسبب شكوى طالب!

19:17

التغيير في دائرة مغلقة… وأحلام الحكومات الحزبية تتأجل

19:10

نائب الرئيس الأميركي: لا خطط لدينا للاعتراف بدولة فلسطينية

19:04

الأزرق تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن الجمعة لتبلغ 45.6 مئوية

16:57

أمانة عمّان توقف العمل الميداني ظهراً بسبب موجة الحر

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025