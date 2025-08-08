بلدية الزرقاء تزيل بسطات تجارية عشوائية واعتداءات على الأرصفة

وطنا اليوم:نفذت بلدية الزرقاء اليوم حملة إزالة شاملة على الاعتداءات الموجودة على الأرصفة، وذلك بعد الشكاوى المتكررة من أصحاب المحلات التجارية بسبب الانتشار العشوائي للبسطات.

وكان أصحاب المحلات، وصالات الأفراح على امتداد شارع القدس عربية، المعروف سابقاً بشارع السخنة الواصل بين دوار معصوم ودوار السخنة، أكدوا أن البسطات العشوائية تؤثر سلباً على مبيعاتهم وتعيق وصول الزبائن إلى محالهم، كما أنها تشكل خطراً على الحركة المرورية، وعلى بيئة الشارع والمناطق المجاورة، جراء تراكم النفايات أمام مداخلها بسبب البسطات.

وقامت فرق مشتركة من دائرة رقابة الأسواق ومديرية المناطق ودائرة الآليات بحملة إزالة شاملة بعد إنذارات متكررة لأصحاب البسطات لم تُجدِ نفعاً وتم توثيق المخالفات التي شملت، التعدي على الأرصفة والطرق الرئيسية و إعاقة حركة المشاة والمركبات وترك نفايات ومخلفات بناء.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة، جاءت بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين الواقع البيئة في المنطقة والمناطق المجاورة، داعية المواطنين وأصحاب البسطات إلى التعاون والالتزام بالأنظمة والتعليمات