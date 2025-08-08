أول مدرسة للتميز في الأردن.. مبادرة ملكية جعلت الموهوبين أوائل الثانوية العامة

وطنا اليوم:بعد 23 عامًا من إنشائها بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني، تُثبت مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة الزرقاء أنَّها نموذج حاضن وراعٍ للمبدعين والمتفوقين من الطلبة وتحصد نتائج عليا في امتحان الثانوية العامة كان آخرها أن نال طالبين من طلبتها، المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة للعام 2025 بالفرع العلمي.

المدرسة التي تدرِّس طلبتها مجانًا كل عام وتتلقى دعمًا سنويًا يصل إلى 12 ألف دينار لصيانتها، تستقبل الطلبة الموهوبين من الصف السابع ولغاية الثاني عشر، ويجب أن يجتاز كل منهم اختبار التميز أو ما يسمى باختبار الذكاء والذي يقيس مهاراتهم المعرفية وقدراتهم في الرياضيات والعلوم.

تشير أرقام المدرسة، إلى نجاح 99 ونصف بالمئة من طلبة الثانوية العامة للعام 2025، حيث تقدَّم للامتحان هذا العام 94 طالبًا، حصل 52 منهم على معدلات فاقت ال 90 علامة، والبقية حصلوا على معدلات تجاوزت الثمانين علامة، وهذه النسبة تشير إلى تحقيق المدرسة إلى هدفها التي أنشئت من أجله وهو رعاية الإبداع والمبدعين.

مديرة المدرسة الدكتورة الخبيرة التربوية رانيا مهيدات قالت إنَّ المدرسة هي المدرسة الأم وهي تعمل بطريقة علمية منهجية لرعاية المبدعين، وإنَّ اختيار الطلبة يتم وفق اختبار يقيس مهاراتهم العلمية والمعرفية، وبالمقابل يخضع اختيار المعلمين أيضًا لنفس الطريقة بالاختيار، لأنَّ الطالب المتميز بحاجة إلى معلم متميز وبقدرات عالية.

ولفتت إلى أنَّ المدرسة تحتوي على مختبر خاص لرعاية الإبداع ويتعامل الطلبة مع الروبوت، ويتم اختيار الطلبة وفق معايير محددة، “اختبار التميز أو الآي كيو لقياس مهارات الطلبة في مواد العلوم واللغة العربية والرياضيات، وتضعه وزارة التربية والتعليم عبر لجنة متخصصة ويمتاز بالشفافية والعدالة التامة ويكون قبول الطلبة على العُشر”.

وبينت، أنَّه وفي كل عام يتقدم نحو 800 طالب من كل مدارس محافظة الزرقاء، ووفق الطاقة الاستيعابية للمدرسة، حيث أن العام الماضي شهد قبول 125 طالبًا، وهذا العام قد يتم قبول 100 طالب، ويبلغ عدد الطلبة حاليًا 688 طالبًا، وكادرها يبلغ 63 معلمًا وإداريًا بين ذكور وإناث.

وبينت، أنَّ التدريس يتم في طابق كامل مخصص للطلبة الذكور وآخر مخصص للإناث ومدخل منفصل ولا يجتمعون أبدًا إلا في الطابور الصباحي وهذا الفصل يكون احترامًا لخصوصيتهم.

وأكدت، أنَّ عدد مدرسي طلبة الصَّف الثاني عشر التوجيهي يبلغ 10 معلمين ومعلمات، ولا يدفع الطلبة فيها أية مبالغ مالية، وتضم الفرع العلمي فقط، وهي حاضنة للإبداع وتعمل على التعليم الإثرائي.

وحول حصول طالبين من المدرسة على المرتبة الأولى والثَّانية على مستوى المملكة، قالت إنَّ طلبة المدرسة إجمالًا ملتزمون بالأنظمة والتعليمات، وكذلك الطالبان الاثنان ملتزمان بالحضور وعدم الغياب وتجدهم من أول الحصة، وهناك طلبة عددهم كبير لا يبتعدان عنهما في العلامة إلى بمقدر أعشار، فهناك بيئة مدرسية مشجعة وهناك بيئة أسرية عائلية حاضنة لهما.

وأكدت، أنَّ اليوم الدراسي في المدرسة طويل، ويصل عدد الحصص في بعض الأيام إلى ثماني حصص تنتهي نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، ويتوفر في المدرسة وسيلتا نقل للطلبة من أجل إيصالهم للأنشطة والمسابقات.

وقال مدير التربية والتعليم لقصبة الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات إنَّ المدارس متميزة وأنشئت بمكرمة ملكية سامية ويحظى طلبتها برعاية خاصة لمواهبهم وإمكاناتهم ويفتح لهم المجال ويهيئ لهم الظروف ويوفر لهم الإمكانات للتطور والتجديد والإبداع ضمن بيئة تعليمية مناسبة.

وأضاف، أنَّ أول مدرسة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز كانت في محافظة الزرقاء في مطلع العام الدراسي 2001/2002 ، ثم افتُتحت بقية المدارس إلى أن شملت محافظات المملكة كافة.

ولفت إلى أن قبول الطلبة واختيارهم في هذه المدارس يتم بناءً على مجموعة من الأسس والمعايير، ويتم ترشيح ما نسبته 5 بالمئة من الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في الصف السادس الأساسي.

وأنعم جلالة الملك عبدالله الثاني على هذه المدرسة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرًا لدورها الريادي كحاضنة للإبداع، ولتميزها في إعداد طلبتها ورعايتهم.

يشار إلى أن طلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز يحققون سنويًا، بشكل معتاد، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة.